Dilma diz que mudança na Wikipedia é 'inadmissível' A presidente Dilma Rousseff afirmou neste sábado que pediu investigação sobre as denúncias de que perfis de jornalistas na Wikipedia teriam sido alterados por meio de rede ligada ao Palácio do Planalto. "Minha opinião é que isso é absolutamente inadmissível por parte do Planalto e do governo federal ou por parte de qualquer governo", disse, ao chegar para caminhada de campanha em Osasco.