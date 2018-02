Dilma diz que MST não é 'caso de polícia' A presidente eleita, Dilma Rousseff, disse hoje que não tratará o Movimento dos Sem Terra (MST) como "caso de polícia". Em conversa com jornalistas, em Brasília, ela ainda alfinetou os tucanos ao fazer referência ao chamado "massacre de Carajás", de 1996, quando 19 militantes do MST foram mortos em Eldorado dos Carajás por tropas da Polícia Militar (PM) do governo do Estado do Pará, à época sob administração do PSDB. "Não darei margem para um Eldorado dos Carajás", afirmou Dilma. "Agora, eu não compactuo com ilegalidades, nem com invasão de prédios públicos e propriedades produtivamente administradas", disse.