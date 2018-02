Dilma diz que manterá política de valorização salarial A ex-ministra Dilma Rousseff, em sua terceira visita ao Rio Grande do Sul como pré-candidata do PT à Presidência da República, deu entrevista à rádio Farroupilha e prometeu continuar com a política de valorização do salário mínimo do atual governo. Segundo a petista, 70% dos inativos brasileiros recebe o piso salarial.