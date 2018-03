Dilma diz que laços com Chile vão além de econômicos A presidente Dilma Rousseff disse na manhã deste sábado que a relação existente entre o Brasil e o Chile ultrapassa os assuntos econômicos e é também afetiva. "A amizade que reúne Brasil e Chile é sem limites. Temos muito o que agradecer. Muitos membros do meu governo viveram aqui no período da ditadura militar, então os laços que nos unem estão muito além dos econômicos. São laços humanos, pessoais", declarou a presidente em discurso público.