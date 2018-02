Dilma diz que irá ao enterro de Hugo Chávez A presidente Dilma Rousseff declarou que deve ir ao enterro do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que morreu nesta terça-feira. "Se o enterro for agora, vou. Eu irei ao enterro", disse a presidente ao Grupo Estado, após participar nesta noite do 11º Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, em Brasília.