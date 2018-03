Dilma diz que inaugura obras completas e não maquetes A ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, alfinetou hoje o governador de São Paulo e seu provável adversário na corrida eleitoral, José Serra (PSDB), por ter inaugurado ontem uma maquete de uma ponte que ligará as cidades de Santos e Guarujá. "Nós não inauguramos maquetes, mas obras completas", provocou a ministra, que participou hoje da assinatura do edital para concorrência da Transpetro para a construção de 20 comboios para escoamento de etanol pela hidrovia Tietê-Paraná.