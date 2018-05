Dilma diz que história de dossiê contra Serra é falsa

Durante todo o dia, o comando da campanha de Dilma procurou blindá-la, evitando o seu contato direto com a imprensa. Coube ao presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, responder com ênfase ao tucano. "Posso atribuir a um grau de estresse acima do suportável. Talvez efeito de pesquisite aguda", disse. "O nome disso só pode ser desespero", completou o petista.

Segundo denúncia da revista "Veja", um grupo dentro da campanha de Dilma teria articulado a produção de um dossiê para atingir José Serra. Esse "grupo de inteligência" teria sido montado pelo jornalista e consultor Luiz Lanzetta, que é proprietário da empresa Lanza Comunicação, contratada pelo PT. Dutra disse hoje que Lanzetta não trabalha na campanha de Dilma Rousseff.