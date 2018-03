Dilma diz que governo não fará redução de gasto social A presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira que não haverá, em seu governo, qualquer redução em gastos sociais. "Jamais vamos reduzir qualquer gasto social neste País. O que nós conquistamos nestes dez anos é fruto do Bolsa Família, do Luz para Todos, do Água para Todos, do Minha Casa, Minha Vida", enfatizou a presidente.