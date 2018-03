Dilma diz que governo não abrirá mão do 'Minha Casa' A presidente Dilma Rousseff afirmou durante cerimônia de entrega de novas moradias do Programa Minha Casa Minha Vida em Ponta Grossa, no Paraná, que o governo não vai abrir mão do programa. "Durante mais de 30 anos nesse País não se investiu em habitação popular. A conta não fechava, mas o governo fez aquilo que tinha que fazer", disse. Segundo a presidente, o dinheiro que o governo arrecada tem que ser devolvido para a população que mais precisa.