Dilma diz que governo é um 'parceiro comprometido' Em pronunciamento no "Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas", no Centro de Convenções de Brasília, a presidente Dilma Rousseff disse que todos os prefeitos encontrarão no governo federal um "parceiro comprometido" e que o encontro que está sendo realizado em Brasília "é um momento especial, uma oportunidade para fortalecermos nosso diálogo". "Estamos em momento de construir nova agenda para cidades e mostrar resultados", disse a presidente, logo no início do discurso.