Dilma diz que França e Brasil mantém cooperação única A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quinta-feira, 12, que França e Brasil mantêm uma cooperação única pelo conteúdo, abrangência e profundidade. Entre as áreas citadas por Dilma nessa cooperação, estão a da indústria de defesa e de bens de alta-tecnologia. No pronunciamento, após reunião de trabalho com o presidente francês, François Hollande, ela comentou a parceria Brasil-França e disse estar satisfeita com o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), da Marinha.