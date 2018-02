Dilma diz que 'falou de tudo' com Lula em almoço A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira que "falou de tudo" com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma e Lula almoçaram juntos no Palácio da Alvorada, na companhia do ministro da Educação, Aloizio Mercadante. O encontro durou cerca de três horas. Questionada pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, sobre o almoço com o ex-presidente, ela respondeu: "Foi muito bom. Falamos de tudo".