Dilma diz que estabilidade é compromisso inegociável

Ela comentou ainda que o governo do PT enfrentou "com competência" uma das maiores crises internacionais da história e que "está preparado para enfrentar os desafios do presente e do futuro". A presidente também falou que os pilares econômicos e sociais no Brasil são complementares. "Nosso crescimento está acompanhado e sempre esteve de inflação sob controle, juros baixos, aumento do emprego e do salário e principalmente distribuição de renda e diminuição da desigualdade" afirmou.

Ainda no campo da economia, a presidente reforçou que está implementando uma política anticíclica contra a crise sem perder o rumo do crescimento inclusivo e auto sustentável. "Mesmo num ano difícil como foi o de 2012, nós conseguimos muitos avanços", disse, acrescentando que "Em 2013 essas medidas e resultados vão se ampliar em função da consistência do que estamos fazendo."

A presidente ressaltou que a Petrobras se firmou na última década como uma grande empresa do setor petrolífero. "A Petrobrás antes ameaçada de privatização se firmou como uma das maiores empresas do setor petrolífero mundial", disse a presidente, que lembrou ainda a camada pré-sal é um dos maiores campos já descobertos na história do País.