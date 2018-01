Dilma diz que espera aprovar Código Florestal A presidente Dilma Rousseff disse aos aliados que pretende ver aprovados neste ano os projetos que criam o fundo de previdência complementar dos servidores públicos (Funpresp), a Lei Geral da Copa, o Código Florestal e as medidas provisórias enviadas pelo governo que tramitam ou vão tramitar no Congresso. Dilma agradeceu aos líderes e presidentes de partido presentes na reunião do Conselho Político de hoje o empenho na aprovação das matérias de interesse do Executivo.