Dilma diz que é imprudente 'subir no salto alto' A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje, em Salvador, que o resultado da pesquisa Ibope divulgada nesta semana, que a coloca à frente do ex-governador paulista José Serra (PSDB) na corrida eleitoral - 40% a 35% - não a fará mudar os rumos da campanha."A gente tem de esperar a eleição, ver como as coisas se comportam, não é prudente subir no salto alto ou sentar antes na cadeira", disse, pouco depois de chegar à convenção do PT na Bahia, que oficializou a candidatura à reeleição do governador Jaques Wagner.