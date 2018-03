Dilma diz que discorda de propostas polêmicas do PT

Ela fez a ressalva de que a campanha à presidência é a soma da compreensão dos vários partidos que apoiam a candidatura e não apenas do PT. "Tem coisas do PT com as quais nós concordamos, tem coisas com as quais não concordamos, e assim nos outros partidos também", disse. "Nós não temos o menor compromisso de incorporar todas as sugestões, e todo o mundo está devidamente esclarecido a esse respeito".

"Bate-boca"

Em meio aos discursos, promessas e entrevistas do primeiro dia da campanha eleitoral, Dilma também sustentou uma espécie de "bate-boca" com seu concorrente José Serra (PSDB), sem revelar se o duelo verbal era intencional ou não. Quase ao mesmo tempo em que o tucano dizia, em Curitiba, que Dilma não sabe por que quer assumir o cargo, a petista reiterava, em Porto Alegre, os motivos que a levaram a disputar a sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu quero ser presidente para continuar mudando o País, fazendo com que não só cresça economicamente, mas também do ponto de vista de milhões de brasileiros", ressaltou, em meio a elogios ao governo atual, por ter feito o País crescer distribuindo renda e gerando empregos, e críticas ao anterior, do tucano Fernando Henrique Cardoso, por não ter feito aposta semelhante.

Também indiretamente, Dilma ironizou atitudes de Serra, que tem prometido manter programas sociais de Lula e criar novos. "Faz parte da nossa estratégia, o que muitos definem apenas como uma tática eleitoral, que é a questão social", comparou a petista, para dar a entender que o discurso do adversário pode ser "um artefato eleitoral a ser esquecido e abandonado na primeira oportunidade".

Na mesma linha de priorizar o social, Dilma ressaltou que "o objetivo central" de seu programa é conduzir o País progressivamente a ter uma sociedade "no mínimo" de classe média. Também prometeu dobrar as metas do programa Minha Casa, Minha Vida para dois milhões de residências e montar escolas técnicas em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes.

Em seus discursos, Dilma também cometeu duas pequenas gafes. Numa delas saudou o deputado estadual Miki Breier (PSB) como "a" Miki. Na outra, teve que retificar um trecho do discurso. Depois de dizer que "uma das provas claras que a questão eleitoral estava no cerne do nosso programa" percebeu a falha e emendou: "eu falei eleitoral, mas é social".

Rio Grande do Sul

Apesar de iniciar a campanha em Porto Alegre, Dilma não quis associar a escolha da cidade à desvantagem que tem no Sul nas pesquisas eleitorais. Segundo a sondagem do Datafolha divulgada na sexta-feira, a petista tem 32% das intenções de voto na região, enquanto Serra tem 50%. "Simbolicamente a pré-campanha eu comecei em Minas Gerais, que foi onde nasci e passei parte da minha vida. O outro Estado que compõe a minha identidade é o Rio Grande do Sul. Então é justo que eu comece a campanha aqui porque o Rio Grande do Sul tem um valor afetivo político simbólico na minha vida muito grande", justificou aos repórteres.

"Eu sempre virei ao Rio Grande do Sul independentemente do que a pesquisa indicar. Não volto ao Estado porque tem pesquisa. Eu tenho uma filha aqui e tenho um neto para nascer. Então podem me esperar que eu virei várias vezes, tantas quantas eu puder". Depois, no discurso aos militantes na Esquina Democrática, a candidata voltou ao assunto. "Eu tinha que começar aqui em Porto Alegre porque é a cidade que me acolheu quando no processo de opressão no País eu vim para cá recomeçar minha vida", justificou.