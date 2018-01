Dilma diz que defesa e democracia são 'círculo virtuoso' Após destacar que o Ministério da Defesa completará 15 anos em 2014, a presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, 18, em discurso no almoço com os oficiais-generais, no Clube Naval, em Brasília, que "defesa e democracia formam um círculo virtuoso". De acordo com Dilma, o momento é de fortalecimento do ministério, e isso deve ser "contínuo e consistente".