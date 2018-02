Dilma diz que conviver com a seca significa gerenciá-la

A presidente afirmou ser necessário usar todas as formas possíveis de armazenamento de água e citou ainda, entre os esforços do governo, o lançamento de um Plano Safra para o semiárido. "Reconhecemos este ano que o semiárido tem de ter um plano especial. É necessário que não tenhamos que tirar o milho do Sul e levar ao Nordeste e é importante ter garantia de armazenagem e produção para aumentar segurança".

No pronunciamento, Dilma lembrou ainda que sancionou a liberação de recursos para o custeio de prefeituras, anunciado na Marcha dos Prefeitos, e que vai liberar o dinheiro o "mais breve possível". "Colocaremos o dinheiro anunciado na marcha a conta das prefeituras na sexta-feira sem falta", prometeu.

Assim como tem feito em quase todos os discursos, Dilma disse esperar o sucesso no programa Mais Médicos, cuja contratação de médicos estrangeiros recebeu aprovação de 73,9% dos ouvidos na pesquisa CNT/MDA, divulgada hoje. "A união arca com os R$ 10 mil do médico e também com os R$ 4 mil para o custeio da equipe do médico adicional", concluiu.