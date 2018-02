Dilma diz que contemplará liberdade de imprensa

Outro ponto destacado por Dilma foi a transparência do Estado. Segundo ela, o governo federal já deu um grande passo ao colocar suas contas no Portal da Transparência, mas é necessário ampliar a iniciativa.

A ex-ministra deu essas declarações durante a palestra "Brasil, quinta economia mundial. Como chegar até lá?", no "Fórum Exame - A construção da quinta maior economia do mundo", que acontece em São Paulo. À tarde, está prevista a participação pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra.

PIB

A pré-candidata disse ver condições para que o crédito no Brasil chegue a 70% do PIB até 2014, desde que se façam os investimentos necessários. Atualmente a taxa de crédito no País está ao redor de 45% do PIB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dilma reconheceu, no entanto, que, para dar esse salto, alguns desafios de ordem econômica e financeira terão de ser enfrentados, porque não dá para esperar que só o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atenda à demanda dos financiamentos de longo prazo.

Segundo a pré-candidata, entre esses desafios está o de fortalecer o mercado de capitais, que, de acordo com ela, é suficiente para atender a demanda por financiamentos de prazo mais longo. "Eu acredito muito no mercado de capitais como fonte suficiente para atender a demanda por financiamentos de longo prazo. Por isso, sempre defendi a securitização e o project finance (financiamento relacionado a projeto)", explicou a pré-candidata petista.