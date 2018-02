Dilma diz que buscará estabelecer 'estreito vínculo' com a Argentina

BUENOS AIRES - A presidente da República, Dilma Rousseff, considerou "estratégica" a relação com a Argentina e disse que buscará estabelecer um vínculo "extremamente estreito" com sua colega Cristina Kirchner, com quem se reunirá nesta segunda-feira, 31, em Buenos Aires, em sua primeira viagem ao exterior como governante.

"O governo brasileiro assume, mais uma vez, o compromisso com a Argentina de uma política conjunta na estratégia de desenvolvimento da região", afirmou Dilma.

Em entrevista publicada neste domingo, 30, pelos jornais argentinos Clarín, La Nación e Página/12, Dilma declarou que um encontro entre duas presidentes sul-americanas "é um fato para comemorar".

"Os dois maiores países do Cone Sul estão dando uma demonstração de que suas sociedades evoluíram no sentido de superar o tradicional preconceito que existia contra a mulher", avaliou.

Ao explicar sua intenção de manter uma estreita relação com o principal parceiro comercial do Brasil, a presidente brasileira sustentou que os dois países têm "responsabilidades" no objetivo de construir "uma maior presença da América Latina no cenário internacional".

"Brasil e Argentina podem fazer e farão isso de maneira mais eficaz, à medida que nossas economias se articulem mais estreitamente, que se desenvolvam e achem laços nos quais os dois povos ganhem com essa proximidade em matéria de desenvolvimento econômico, tecnológico e qualidade de vida", indicou.