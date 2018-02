Dilma diz que Brasil virou país de classe média

Ao lado do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Dilma elogiou a parceria entre União, Estado e município. "Nós conseguimos aqui fazer uma parceria de qualidade. E eu tenho muito orgulho dessa parceria", comentou. Citando programas de seu governo, como o Bolsa-Família, o Ciência Sem Fronteiras, a presidente disse que o País está "caminhando" para um futuro melhor. "Isso é o compromisso do nosso governo", disse.