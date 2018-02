Dilma diz que apoio a deficientes receberá R$ 7,6 bi

Dilma ressaltou que o acesso à casa própria é importante para "garantir autonomia, segurança e uma vida feliz". Ela citou que desde janeiro de 2012, o governo contratou a construção de 630 mil casas adaptáveis para as pessoas com deficiência dentro do programa "Minha Casa Minha Vida". Nesse caso, a ação atinge pessoas com renda de até R$ 1,6 mil por mês. "Já entregamos em torno de 9 mil dessas casas adaptáveis", disse. Essas casas têm portas mais largas, banheiros mais espaçosos, corredores mais amplos e barras que facilitem a locomoção.

"Quando a pessoa com deficiência recebe a chave da casa, junto, recebe também um kit de acordo com a sua necessidade", destacou Dilma. Por exemplo, se o morador for deficiente auditivo, a construtora tem de instalar campainhas luminosas para substituir a campainha sonora. Se for um deficiente visual, é instalada sinalização em braile nos interruptores.

Ações

Em relação às crianças com deficiência, o "Viver sem Limite" também conta com ações específicas, destacou Dilma. Ela citou que já foram entregues 830 ônibus adaptados para as prefeituras de mais de 600 cidades. A presidente lembrou que o governo federal repassa recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) diretamente para as escolas patrocinadas pelas Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais). "Além desses 830 que já entregamos, vamos entregar mais 900 até dezembro. Queremos chegar a 2,6 mil até o ano que vem", disse. Tais ônibus contam com têm corredores mais amplos e elevadores.

Dilma também destacou que o governo federal repassa o dinheiro diretamente para as escolas fazerem obras de acessibilidade. São atendidas, por exemplo, obras de construção de rampas ou adaptação das portas e dos banheiros. "O meu governo já repassou R$ 235 milhões para 26 mil escolas de todo o País se tornarem mais acessíveis às pessoas com deficiência", afirmou.

A presidente lembrou que o governo criou uma linha de crédito especial para a compra de produtos de tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. "É uma linha de crédito do Banco do Brasil, com juros baixos para as pessoas com deficiência financiarem a compra de produtos, como cadeiras de roda motorizadas, andadores, notebooks, impressoras e teclados em Braille, leitores de tela, lupas eletrônicas, mobiliário acessível", explicou. A lista, ao todo, envolve, uma lista de 250 itens. "O Banco do Brasil já financiou R$ 66 milhões na compra desses equipamentos", disse. E ela lembrou que será implantada uma novidade nesse financiamento, com crédito para que pessoas com deficiência possam fazer obras de adaptação nas suas casas, como a construção de rampas ou a mudança das portas.