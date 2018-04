Dilma diz que ação de oposição é 'descabida' A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje, em Florianópolis, ser "totalmente descabida" a ação de opositores que alegaram ter sido campanha eleitoral antecipada a promoção do Encontro Nacional de Prefeitos, no início do mês, em Brasília. "A avaliação que o governo faz é de absoluto descabimento e que se trata de ação política, tendo em vista uma tentativa de bloquear o governo ou de interditar o governo", afirmou. "Avaliamos que a ausência de projetos de governo da oposição faz com que tente impedir que o governo governe." Segundo ela, o volume grande de ações, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Bolsa-Família e a entrega de mais 100 escolas técnicas, incomoda a oposição. "Nós até entendemos que isso incomode, mas não achamos que é do jogo político interditar a ação governamental", declarou. Dilma afirmou não "ter aberto a boca" durante o encontro e ter se manifestado apenas num grupo especial que tratava do PAC. Questionada sobre as viagens que tem feito ao lado do presidente por todo o Brasil, ela não titubeou: "Vou continuar viajando, é da minha função viajar." De acordo com ela, a coordenação do PAC e a coordenação das ações de governo como ministra da Casa Civil exigem os deslocamentos e ela continuará fazendo, inclusive, para fiscalizar as obras. "Não vi interditarem ninguém no Brasil de viajar. Por que só eu?", questionou.