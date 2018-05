Dilma diz PT pode definir candidato até outubro

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta segunda-feira, 21, que, "em princípio, é possível" que o PT defina até outubro o nome que vai lançar para concorrer à Presidência da República. O prazo foi defendido pelo presidente da Câmara, deputado Michel Temer (SP), que é presidente licenciado do PMDB e quer firmar uma aliança com o partido.

"Eu entendo o anseio do presidente do PMDB (Michel Temer) para ter essa decisão até outubro. Eu acho que tem de haver um esforço para ver se isso é possível", afirmou a ministra, ao deixar a sede da Petrobras, em Brasília, onde participou de reunião do Conselho de Administração da estatal. "Cada partido tem o seu ritmo", ponderou Dilma, pré-candidata à sucessão presidencial.

As declarações da ministra vêm um dia após a publicação de entrevista de Temer ao Estado, na qual o presidente licenciado do PMDB cobra uma posição do PT acerca da aliança entre os dois partidos para 2010. Para Temer, "se não houver afirmação nacional de que há uma aliança, as coisas começam a desandar".