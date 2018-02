Dilma diz não ser candidata à Presidência da República A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, negou hoje, durante a divulgação do balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que seja candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. "Não sou candidata", afirmou. A ministra disse que reage com "profundo cansaço" aos rumores de que ela poderá ser candidata do PT ao cargo. "Esses boatos não me beneficiam e prejudicam o andamento do PAC", disse.