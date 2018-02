Dilma diz na TV que cuidará do povo brasileiro

Dilma citou também a conversa que teve hoje com chefes de Estado que ligaram para cumprimentá-la. A petista eleita contou que conversou com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama; da França, Nicolas Sarkozy; do México, Felipe Calderón; do Chile, Sebastián Piñera, e de San Salvador, Maurício Funes.

Ela também destacar sobre a importância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e voltou a falar sobre liberdade de imprensa. "Eu prefiro as vozes críticas do que o silêncio das ditaduras", reiterou. Dilma Rousseff afirmou, ainda, a força da mulher e, emocionada, lembrou de sua trajetória até alcançar a vitória nas urnas.