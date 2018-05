Dilma diz estar curada de câncer linfático Ministra-chefe da Casa Civil e pré-candidata do PT à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff disse hoje ter concluído o tratamento para curar um câncer no sistema linfático. De acordo com Dilma, do ponto de vista médico, ela está curada. A declaração foi dada hoje à Rádio Gaúcha, em entrevista sobre as iniciativas do governo acerca da exploração do petróleo do pré-sal. Antes de iniciar a conversa, o entrevistador perguntou sobre a saúde da ministra, que disse estar "muito boa".