Dilma diz esperar acordo sobre royalties no Senado A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje que espera que o Senado chegue a um consenso sobre a proposta de redistribuição dos royalties do petróleo, que está em discussão no Congresso Nacional. "Esperamos que no Senado isso seja revertido e que busque um consenso muito melhor que uma disputa fratricida entre os Estados", disse Dilma, ao chegar para a reunião do Conselho de Administração da Petrobras, em Brasília.