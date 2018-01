Dilma diz 'concordar com tudo' que Lula disse sobre 2018

Fortaleza - A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, 28, que concorda "com tudo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala" após ter sido questionada sobre o fato de ele ter dito que, se fosse preciso, seria candidato nas eleições de 2018.

"Tudo o que o Lula fala, eu concordo", disse Dilma ao chegar ao Centro de Convenções Edson Queiroz, em Fortaleza, onde se reuniu com empresários.

As declarações de Lula foram dadas na manhã desta sexta, durante uma entrevista à Rádio Itatiaia, de Montes Claros, na região norte de Minas Gerais. Foi a primeira vez que o petista se colocou mais claramente como um possível candidato desde que deixou a Presidência, em 2010.

Perguntado se disputaria as próximas eleições presidenciais, Lula respondeu: "Não posso dizer que sou nem que não sou candidato. Sinceramente, espero que outras pessoas sejam candidatas. Agora, uma coisa é certa: se a oposição acha que vai ganhar, que não vai ter disputa, e que o PT está acabado, ela pode ficar certa de que, se for necessário, eu vou para a disputa e vou trabalhar para que a oposição não ganhe as eleições".

Um pouco mais cedo, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, também comentou a entrevista dada por Lula. Segundo o dirigente petista, "há um forte desejo de que ele seja candidato".

Dilma participa da reunião com os empresários ao lado do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), do líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE) e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE).