Dilma diz barulho de manifestações 'é natural' A presidente Dilma Rousseff não quis responder às críticas do presidente da Câmara de Gestão do Governo, Jorge Gerdau, que classificou como "burrice" o número de ministérios que existem no governo (39), esclarecendo que ela governa com "meia dúzia de ministérios". "Todas as pessoas têm direito de criticar este governo", declarou a presidente, sem responder diretamente a Gerdau. Esta semana, o Congresso aprovou o 39º ministério, que deverá ser entregue a Guilherme Afif Domingos, do PSD.