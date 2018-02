Dilma diz a Temer que anunciará ministério até 15 de dezembro

Nesse encontro, Michel Temer negou para a presidente que o megabloco anunciado ontem na Câmara seja para pressionar por espaços por ministérios. Comandando pelo líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), o superbloco será formado pelo PMDB, PR, PP, PTB e PSC, somando no próximo ano 202 deputados.

Temer afirmou ainda que o “blocão” surgiu de um movimento articulado dentro do Congresso e que todos os partidos desse bloco trabalharão a favor do governo dela. Ontem ao anunciar a formação do bloco, Henrique Eduardo Alves disse que essa megabancada vai atuar para “organizar o trabalho dentro da Câmara e fora dela, na composição do governo”.