Dilma divulgará até quinta-feira nomes da equipe econômica

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff, deverá anunciar os integrantes da econômica até quinta-feira, 25, antes de viajar para Georgetown (Guiana), para o encontro da Unasul. A previsão é que Dilma mantenha o ministro da Fazenda, Guido Mantega, no cargo e anuncie os nomes dos novos comandantes do Banco Central e do Ministério do Planejamento. A atual coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Miriam Belchior, está cotada para assumir o Planejamento. O atual diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, é um dos nomes cotados para assumir a presidência da instituição.

Neste momento, Dilma continua reunida com Mantega. Ela deve deixar a Granja do Torto, onde mora, no final da tarde para ir ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição, para responder ao censo do IBGE. Como estava em campanha eleitoral, Dilma não respondeu ao censo antes e só agora será recenseada.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No CCBB, a presidente eleita também poderá receber ainda nesta terça-feira, 23, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A assessoria de Dilma informou que o encontro com Meirelles poderá ser hoje ou amanhã.