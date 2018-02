Dilma divulga nota em que lamenta morte de Campos

A presidente Dilma Rousseff divulgou nota nesta tarde de quarta-feira, 13, em que lamenta a morte do candidato à Presidência e ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB). Dilma diz que o Brasil inteiro está de luto, chama Campos de "companheiro" e afirma estar "tristíssima". A presidente ainda confirmou que determinou a suspensão, por três dias, de sua campanha à reeleição. "O Brasil inteiro está de luto. Perdemos hoje um grande brasileiro, Eduardo Campos. Perdemos um grande companheiro", afirmou.

"Neto de Miguel Arraes, exemplo de democrata para a minha geração, Eduardo foi uma grande liderança política. Desde jovem, lutou o bom combate da política, como deputado federal, ministro e governador de Pernambuco, por duas vezes."

A presidente lembrou de quando ela e Campos trabalharam juntos. "Tivemos Eduardo e eu uma longa convivência no governo Lula, nas campanhas de 2006, 2010 e durante o meu governo."

"Estivemos juntos, pela última vez, no enterro do nosso querido Ariano Suassuna. Conversamos como amigos. Sempre tivemos claro que nossas eventuais divergências políticas sempre seriam menores que o respeito mútuo característico de nossa convivência."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dilma disse que Campos foi um pai e marido exemplar. "Nesse momento de dor profunda, meus sentimentos estão com Renata, companheira de toda uma vida, e com os seus amados filhos. Estou tristíssima. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas desta tragédia", disse.

"Decretei luto oficial de três dias em homenagem à memória de Eduardo Campos. Determinei a suspensão da minha campanha por três dias", concluiu.

Dilma comparecerá ao velório de Campos. Não há previsão, ainda, no entanto, de quando deverá ser embarque, já que a definição dependerá dos familiares e o decorrer dos acontecimentos. Antes da tragédia, Dilma tinha previstas duas agendas em Pernambuco - Cabrobó (PE) e Floresta (PE) -, para acompanhar o andamento da obra de transposição do Rio São Francisco.