Dilma divulga nota de pesar pelo falecimento de Civita A presidente Dilma Rousseff distribuiu nota de pesar pelo falecimento, na noite de domingo, 26, do empresário Roberto Civita, diretor editorial e presidente do conselho de administração do Grupo Abril, e criador da Revista "Veja". Dilma "lamentou" a morte do empresário e lembrou que, "sob seu comando, a Editora Abril consolidou-se como uma referência". A presidente encerra a nota dizendo que, nesse momento de tristeza, enviava seu abraço solidário para a mulher de Civita, Maria Antônia, seus filhos e amigos.