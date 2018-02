Dilma divide autoria do primeiro discurso com mais cinco

BRASÍLIA - O discurso lido no domingo à noite pela presidente eleita, Dilma Rousseff, logo depois de confirmada a vitória sobre o tucano José Serra, foi feito a dez mãos: dela própria, do presidente do PT, José Eduardo Dutra, do secretário-geral do partido, José Eduardo Cardozo, do ex-ministro Antonio Palocci, do ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel e do ministro Luiz Dulci (Secretaria-Geral da Presidência).

A revisão final foi de Dilma, assim como a parte em que prometeu respeitar as mulheres, a que pediu a pais e mães de meninas para olhassem nos olhos delas, e lhes dissessem: "Sim, a mulher pode!", numa clara referência ao "Yes, we can", ("Sim, nós podemos"), de Barack Obama, e os elogios e reverências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O discurso foi ainda submetido ao crivo do vice-presidente eleito Michel Temer (PMDB). De acordo com informações de coordenadores da campanha de Dilma Rousseff, ela não mostrou o discurso ao presidente Lula.

Nas reuniões que teve com os outros participantes da confecção do discurso, Dilma disse que iria lê-lo, porque não se sentia confiante para fazê-lo de improviso. A petista disse temer principalmente ser traída pela emoção no momento em que se referisse ao presidente Lula. Mesmo lendo a peça, ela fez grande esforço para não chorar.

O discurso começou a ser montado no momento em que as pesquisas realizadas durante o segundo turno começaram a mostrar que a queda na preferência dos eleitores fora estancada. Por causa da revisão criteriosa, Dilma acabou atrasando sua chegada ao hotel alugado especialmente para que recebesse governadores, senadores, deputados e aliados convidados para a festa da vitória.