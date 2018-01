Dilma discute vetos com Renan Calheiros no Palácio A presidente Dilma Rousseff recebe, na tarde desta segunda-feira, 19, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), no Palácio do Planalto. Na pauta, a votação dos vetos da presidente que vão trancar a pauta e precisam ser votados pelo Congresso Nacional. São vetos a seis projetos para serem apreciados e muitos preocupam a presidente da República por causa dos impactos financeiros que podem trazer para os cofres públicos. A sessão do Congresso para tratar do assunto está marcada para esta terça-feira, às 19h.