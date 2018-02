Dilma discute vetos com líderes da base no Senado A presidente Dilma Rousseff reuniu-se nesta terça-feira, 10, com o vice-presidente Michel Temer e os líderes dos partidos da base aliada no Senado para discutir os vetos a serem votados pelo Congresso, em particular os 10% de multa adicional do FGTS pago pelas empresas por conta de demissão imotivada.