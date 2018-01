Dilma discute segurança na Copa com ministros A presidente Dilma Rousseff se reuniu na tarde desta segunda-feira, 13, por quase duas horas, com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo; da Defesa, Celso Amorim; e do Esporte, Aldo Rebelo, para discutir a segurança na Copa do Mundo. O encontro começou as 15h05 e terminou às 17h. Nenhum ministro concedeu entrevista ao final do encontro.