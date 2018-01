Dilma discute reforma ministerial com Mercadante

Antes de Mercadante, a presidente se encontrou com a atual titular da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que vai deixar o Palácio do Planalto para concorrer ao governo do Paraná. Mesmo antes do anúncio da substituição, Mercadante já tem despachado em salas da Casa Civil no quarto andar do Planalto.

Mercadante completou na última sexta-feira, 24, dois anos à frente do Ministério da Educação (MEC) e, segundo apontaram agentes da área de educação consultados pelo Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, com um saldo que inclui a demora na aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), uma relação desgastada com o setor privado e a falta de resultados concretos no ensino médio.

Por outro lado, a era Mercadante também é marcada pela criação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e a consolidação de programas como o Ciência sem Fronteiras e o Pronatec.