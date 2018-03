Dilma discute reforma com oposição na 2ªF, diz Braga O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), afirmou nesta quinta-feira que a presidente Dilma Rousseff vai se reunir com lideranças da oposição na segunda-feira, dia 1º de julho, para discutir a reforma política. Braga e demais lideranças partidárias da base aliada participaram de uma reunião na tarde desta quinta com a presidente Dilma, no Palácio do Planalto, para discutir o assunto.