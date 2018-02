Dilma discute redução da pobreza com ministros nesta quinta-feira

A presidente Dilma Rousseff reúne-se na manhã desta quinta-feira, 5, com seus principais ministros para discutir medidas de redução da pobreza, informaram assessores do governo. A erradicação da miséria foi um dos pontos assumidos como prioridade no discurso de posse da presidente no último dia 1º.

Ainda durante o período de transição de governo, no final do ano passado, Dilma pediu a auxiliares um plano para melhoria de vida da população de baixa renda e uma atualização dos principais programas sociais tocados pelos ministérios. A previsão é que o novo plano seja apresentado no próximo dia 13 de janeiro.

A busca de alternativas de saída dos cadastrados da lista do Bolsa Família e um reajuste no benefício do principal programa de transferência de renda do governo são algumas das propostas que estão sendo discutidas pelos técnicos e ministros da área social.

A ideia do governo é acelerar programas de trabalho para os beneficiários do programa. Atualmente, 13 milhões de famílias recebem a bolsa. O valor médio do benefício é de R$ 85 e pode variar de R$ 22 a R$ 200, dependendo do número e da idade dos filhos das famílias cadastradas.

Participam do encontro amanhã com Dilma os ministros da coordenação política Antonio Palocci (Casa Civil), Guido Mantega (Fazenda) e Gilberto Carvalho (Secretaria Geral) e os da área social Afonso Florence (Desenvolvimento Agrário), Tereza Campelo (Desenvolvimento Social), Fernando Haddad (Educação), Alexandre Padilha (Saúde) e Carlos Lupi (Trabalho). A reunião deve se prolongar por toda a manhã.