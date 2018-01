Dilma discute prioridades do Congresso na 1ª reunião com Conselho Político

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff faz nesta terça-feira, 14, a primeira reunião com o Conselho Político, integrado por ministros, presidentes e líderes dos partidos aliados, no Palácio do Planalto. O tema central será discutir as prioridades do governo para votação no Congresso Nacional. Entre elas, destravar a pauta e dar início à votação do projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos (Funpresp).

O projeto entrou na pauta da Câmara na semana passada, mas o presidente da Casa, deputado Marco Maia (PT-RS), encerrou a sessão e não colocou o texto em votação. O ato teria sido uma reação do deputado por ter perdido o direito de escolher e indicar um nome para a cúpula do Banco do Brasil. Maia negou o cunho político de sua ação. "Se tivesse alguma indicação a fazer, o que não é o caso, e que não fiz, apresentaria ao mesmo partido", afirmou na semana passada. Nessa segunda-feira, 14, o deputado disse que o projeto deve entrar em votação depois do carnaval.

Na primeira reunião do conselho, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, também deve fazer uma exposição sobre a crise financeira internacional e os reflexos no Brasil.

Estão presentes na reunião o vice-presidente Michel Temer, os ministros de Relações Institucionais, Ideli Salvatti; da Fazenda, Guido Mantega; da Casa Civil, Gleisi Hoffmann; do Planejamento, Miriam Belchior; além de líderes e presidentes dos partidos da base. Entre eles, o presidente em exercício do PMDB, senador Valdir Raupp (RO); o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP); o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL); o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (SP); o líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE); o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), o presidente do PDT, Carlos Lupi; o vice-líder do PT no Senado, Walter Pinheiro (BA); o líder do PP no Senado, Francisco Dornelles (RJ); o líder do PSB no Senado, Antônio Carlos Valadares (SE); e o vice-líder do governo no Senado, Gim Argello (PTB-DF). /COLABOROU ROSANA DE CÁSSIA