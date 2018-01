Dilma discute na China ampliação dos Brics A presidente do Brasil, Dilma Roussef, o presidente da China, Hu Jintao, o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, e o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, discutiram hoje o aumento do número de membros dos Brics - grupo formado atualmente pelos cinco países. Eles participaram de uma reunião de cúpula, na China.