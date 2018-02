Dilma discute em SP propostas de saúde para governo A presidente eleita Dilma Rousseff discute hoje, em almoço com médicos, propostas para a área da saúde para o futuro governo. A reunião é organizada pelo médico cardiologista Roberto Kalil Filho, no edifício onde ele mora, nos Jardins, zona sul de São Paulo. A informação é de uma fonte próxima a Dilma, que afirmou também que o encontro tem a presença de aproximadamente dez médicos de São Paulo. O deputado Antônio Palocci (PT-SP), um dos coordenadores do governo de transição, participa da reunião. De acordo com seguranças, a reunião teve início ao meio-dia. Hoje, a presidente eleita submeteu-se a avaliação clínica no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.