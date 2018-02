Dilma discute com Carvalho propostas de sindicalistas O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que será responsável por coordenar uma reunião com as centrais sindicais na próxima quarta-feira, esteve reunido hoje com a presidente Dilma Rousseff para discutir as propostas apresentadas pelos sindicalistas. De acordo com a assessoria de Gilberto, a presidente Dilma está formulando uma posição do governo, vai ouvir as centrais sindicais e só depois vai tomar uma decisão.