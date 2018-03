Dilma discute com Alckmin investimentos para Copa A presidente Dilma Rousseff se reúne nesta tarde, na capital paulista, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), além do ministro do Esporte, Orlando Silva (PCdoB). Dentre os assuntos em pauta, os investimentos do governo federal em São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. Este será o primeiro encontro oficial de Dilma com o tucano e o democrata, após vencer a eleição presidencial do ano passado.