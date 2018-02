Dilma discursa para 86 prefeitos do Rio durante almoço

Militantes e dirigentes de PSB, PP, PCdoB, PDT e outros partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participaram do almoço. No entorno da churrascaria, dezenas de carros oficiais tomaram conta das calçadas e chegaram a fechar o trânsito em ruas adjacentes à Rodovia Presidente Dutra.

A mobilização pró-Dilma contou até com filiados ao PSDB e ao DEM. De acordo com a lista divulgada pela organização, cinco dos oito prefeitos tucanos e quatro dos cinco administradores municipais democratas participaram.

No discurso, a pré-candidata do PT à Presidência procurou estabelecer uma identificação com os prefeitos. Disse que sempre é questionada sobre sua inexperiência eleitoral, mas destacou sua trajetória em funções da administração pública. "Queria dizer isso para vocês porque é algo muito importante para a minha experiência e formação." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.