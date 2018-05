Dilma: devemos combater corrupção também por Internet A presidente Dilma Rousseff respondeu a internautas que defende o combate à corrupção no País, inclusive por meio da internet. "Todos aqueles que o fazem (o combate à corrupção) terão seu direito à livre expressão e podem contar com a minha parceria", escreveu na página oficial do Palácio do Planalto no Facebook. "O Marco Civil garante que não há a possibilidade de censura de conteúdo de nenhuma forma", acrescentou.