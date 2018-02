Em fevereiro, a presidente vai a Lima (Peru), para a cúpula América do Sul-Países Árabes (Aspa). Lá, estão marcadas reuniões bilaterais com os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e da Colômbia, Juan Manuel Santos, para decidir quando Dilma poderá visitar os dois países, ainda no primeiro semestre. A presidente também quer, até abril, ir ao Chile. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.