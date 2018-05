Dilma deve viajar a Nova York na quinta e falar à ONU sobre impeachment

BRASÍLIA - O governo dedicou parte da segunda-feira, 18, para desenhar estratégia de reação ao impeachment e tentar reverter a situação no Senado. Nesta terça-feira, 19, a presidente Dilma Rousseff teria discutido com auxiliares, inclusive, a possibilidade de ir a Nova York para participar da Cerimônia de Assinatura do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, na Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorrerá na próxima sexta-feira,22. Segundo interlocutores, a presidente pretende usar a tribuna internacional para denunciar o que chama de "golpe", com relação ao processo de impeachment em curso no Senado.

Na semana passada, a viagem dependia da não aprovação do processo de impeachment na Câmara no último domingo, 17. Com a derrota, a viagem foi suspensa, mas agora, com a estratégia de uma superexposição de Dilma para denunciar o que ela chama de "golpe", a presidente voltou a discutir o assunto com seus auxiliares, sem ainda uma decisão definitiva.

O chamado "escalão avançado" com seguranças e diplomatas, que prepara a visita da chefe de Estado, deve chegar a Nova York nesta quarta-feira, 20. A ida do séquito de Dilma, no entanto, não significa que a viagem está definida. A ideia é que a presidente embarque nesta quinta-feira, 21, e volte no sábado, 23.

Em caso de viagem de Dilma, quem assume o cargo é o seu vice-presidente Michel Temer, a quem Dilma tem acusado de “traidor”, “golpista” e “conspirador”.

Agenda. Além de Nova York, a agenda de Dilma com eventos populares será retomada na próxima semana com uma viagem prevista a Salvador (BA). A viagem deve ocorrer na segunda-feira ou terça-feira da próxima semana para uma cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.